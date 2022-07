Sucessor de Boris Johnson será anunciado a 05 de setembro

O sucessor de Boris Johnson como primeiro-ministro do Reino Unido será conhecido a 05 de setembro, quando for anunciado o vencedor da eleição para a liderança do Partido Conservador, anunciou o deputado Graham Brady.

O presidente do Comité 1922, o conselho dos deputados do Partido Conservador que organiza as eleições para a liderança, afirmou aos jornalistas estar "determinado em garantir" a conclusão do processo "da forma mais calma, limpa e rápida possível".

Boris Johnson demitiu-se da liderança dos 'tories' na semana passada na sequência da saída de mais de 50 membros do governo, que responsabilizaram o primeiro-ministro por uma série de escândalos.