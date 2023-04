Pelo menos cinco mortos no tiroteio de Louisville, EUA. Autoridades dizem que atirador foi "neutralizado"

Um tiroteio no centro de Louisville, no estado do Kentucky, EUA, já fez pelo menos cinco mortos e seis vítimas, afirmou o departamento da polícia da cidade. Das seis vítimas hospitalizadas, duas estão em estado crítico, uma das quais um agente da polícia.De acordo com a agência Reuters, pouco tempo depois de confirmar o ataque, a polícia disse numa declaração que o atirador foi "neutralizado" e que já não constitui uma ameaça. No entanto, não ficou claro se o atirador se encontra entre os cinco mortos.O ataque ocorreu no interior das instalações do Old National Bank, situado na rua East Main, na baixa de Louisville, e várias testemunhas que abandonaram o edifício disseram à estação de televisão WHAS-TV terem ouvido o som de disparos de arma de fogo lá dentro.