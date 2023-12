Torre italiana do século XII vedada devido a risco de colapso

A torre Garisenda, na cidade de Bolonha, em Itália, foi vedada devido ao risco de colapso. As autoridades estão a construir uma barreira de cinco metros para conter os destroços, com um custo estimado de 4,3 milhões de euros.A torre, do século XII, tem 47 metros e inclina-se num ângulo de quatro graus. No entanto, foram detetadas mudanças na direção da inclinação, informa a BBC.O local foi encerrado pela primeira vez em outubro, depois de os sensores terem detetado as alterações na inclinação da Garisenda e de as inspeções terem revelado a deterioração dos materiais que constituem a base.Segundo o Conselho Municipal da cidade, a situação é agora "altamente crítica", pelo que foi lançado um plano de proteção para preservar a torre e proteger os civis.