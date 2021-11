Travis Scott e Drake arriscam indemnizações milionárias após caos em festival

Thomas J. Henry está a ser contactado por várias pessoas "por hora" que pedem indemnizações pelo sucedido, queixas essas que podem ascender a "biliões".



Kristian Paredes, de 23 anos, revela que ficou "gravemente ferido" e acusa os artistas de "incitarem ao caos" durante o festival. Citado pelo jornal britânico, o jovem revelou que a multidão "ficou caótica" quando Travis Scott surgiu em palco.

Os rappers Travis Scott e Drake arriscam o pagamento de "biliões" de dólares só em indemnizações devido aos vários processos intercedidos pelo caos no festival AstroWorld na passada sexta-feira, nos EUA.Oito pessoas morreram e centenas ficaram feridas depois de uma multidão ter abalroado vários espectadores que se encontravam no evento a decorrer no Texas.De acordo com o Daily Mail, o advogado

São vários os relatos do caos e pânico vividos na passada sexta-feira.



Jarrod Bone, de 19 anos, e Zach Bone, de 23 anos, foram ao festival e admitem que estavam preparados para a multidão exaltada e os mosh pits que costumam acontecer nos concertos de Travis Scott, mas que o que presenciaram foi sem precedentes com pessoas a desmaiarem ao seu redor.



Segundo as autoridades, a multidão - que ultrapassava as 50 mil pessoas - avançou e foi pressionando aqueles que se encontravam mais à frente e, cerca das 21h00, quando Travis Scott subiu ao palco, a situação ganhou proporções trágicas, culminando nas oito mortes.