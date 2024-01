Três soldados dos EUA foram mortos na Jordânia. Porque é que há tropas norte-americanas no Médio Oriente?

foram as primeiras vítimas mortais dos EUA em meses de ataques por milícias apoiadas pelo Irão contra forças norte-americanas em todo o Médio Oriente.

Três soldados norte-americanos morreram e dezenas ficaram feridos num ataque de drone a um posto militar dos EUA na Jordânia, conhecido como Torre 22. O ataque, que aconteceu este domingo, foi reivindicado pelo grupo Resistência Islâmica.A Torre 22 é apenas uma das muitas bases que os EUA têm no Médio Oriente.Há várias décadas que os EUA operam bases militares no Médio Oriente, chegando a ter mais de 100 mil soldados no Afeganistão, em 2011, e mais de 160 mil no Iraque, em 2007. Embora o número seja muito menor após a retirada do Afeganistão em 2021, ainda há cerca de 30 mil soldados norte-americanos espalhados pela região. No entanto, desde o início da guerra entre Israel e Gaza, os EUA enviaram temporariamente milhares de tropas para a região, incluindo em navios de guerra.A maior base dos EUA no Médio Oriente está localizada no Qatar. É conhecida como a Base Aérea de Al Udeid e foi construída em 1996.Além destas, os EUA têm ainda bases militares no Bahrein, Kuwait, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos (EAU).Têm também cerca de 900 soldados na Síria, em pequenas bases como o campo petrolífero de al Omar e al-Shaddadi, maioritariamente no nordeste do país. Há um pequeno posto avançado perto da fronteira do país com o Iraque e a Jordânia, conhecido como guarnição de Al Tanf.A Torre 22, onde ocorreu o ataque de drones no domingo, fica perto da guarnição de Al Tanf e tem uma localização estrategicamente importante porque se situa no ponto mais a nordeste da Jordânia, numa zona onde as fronteiras do país se encontram com a Síria e o Iraque.As tropas dos EUA estão no Médio Oriente por diferentes razões e, com exceção da Síria, estão lá com a autorização do governo de cada país. Em alguns países, como o Iraque e a Síria, os soldados lutam contra os militantes do Estado Islâmico e ajudam a aconselhar as forças locais. Noutros casos, como no Qatar e nos Emirados Árabes Unidos, as tropas americanas estão presentes para tranquilizar os aliados. Mas, nos últimos anos, várias bases dos EUA têm sido atacadas por forças apoiadas pelo Irão.As bases dos EUA são instalações altamente vigiadas, incluindo sistemas de defesa aérea para proteção contra mísseis ou drones. As instalações em países como o Qatar, o Bahrein, a Arábia Saudita e o Kuwait não são normalmente atacadas, mas as tropas americanas no Iraque e na Síria têm sido alvo de ataques frequentes nos últimos anos.Desde 7 de outubro, dia que marca o início da guerra entre Israel e o Hamas, as tropas norte-americanas foram atacadas mais de 160 vezes por milícias apoiadas pelo Irão.