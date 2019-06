Tribunal autoriza eutanásia a Vincent Lambert em França

O Tribunal de Cassação, máxima autoridade judicial francesa, decretou que os cuidados prestados a Vincent Lambert, internado em estado vegetativo há onze anos, devem ser suspensos.Vincent, de 42 anos, sofreu um acidente de mota em 2008, ficando tetraplégico e inconsciente. Os advogados contratados pelos pais ameaçam apresentar queixa por homicídio se o suporte de vida for desligado, mas a mulher de Vincent, seis dos seus irmãos e um sobrinho alegam que é preferível deixá-lo morrer.O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos já se tinha pronunciado sobre o caso em 2015, votando a favor de desligar as máquinas, mas só no passado mês de maio é que os médicos do Hospital de Sebastopol, em Reims, começaram a remover os tubos de alimentação.A equipa médica responsável já havia consultado, em 2013, a mulher de Vincent sobre o final do suporte de vida, mas como a restante família não fora informada o caso seguiu para tribunal.A situação de Vincent tem dividido as opiniões sobre o direito à morte em França, país onde a eutanásia ainda é considerada crime.