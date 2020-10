Trump opõe-se à alteração das regras dos debates com Biden

O Presidente dos Estados Unidos e candidato republicano às eleições de novembro, Donald Trump, disse esta quinta-feira que se opõe à alteração das regras nos próximos debates com o candidato democrata, Joe Biden, após um primeiro duelo marcado por insultos.

"Por que razão permitiria que o Comité de Debates mudasse as regras para o segundo e terceiro debates quando venci facilmente o primeiro?", questionou o chefe de Estado norte-americano através de uma publicação na rede social Twitter.

O Presidente dos EUA acrescentou que venceu "em grande" o primeiro debate, de acordo com uma "compilação de sondagens, etc.", sem especificar, no entanto, quais são as sondagens que utilizou para inferir a vitória no primeiro debate.