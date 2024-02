Um dos portugueses detidos pela morte de bebé de um ano nos EUA comparece em tribunal

93 mil euros, segundo a estação televisiva WLNE.O juíz ordenou ao jovem que entregasse o seu passaporte e assinasse uma renúncia à extradição. João Resende foi ainda proibido de manter contacto com qualquer pessoa com idade inferior a 18 anos.João Resende e três mulheres, portugueses, foram detidos pela morte de um bebé de um ano, em Pawtucket, nos EUA. Carolina Ledo, de 22 anos, Carla Sousa, de 32, e Daniela Ledo, de 25, foram acusadas de negligência infantil.A detenção ocorreu no sábado depois das autoridades terem encontrado o bebé, no apartamento onde os suspeitos residiam, com hematomas no rosto. Os suspeitos chamaram ajuda porque o bebé não respirava.