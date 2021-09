União Europeia anuncia apoio de 100 milhões de euros ao Afeganistão

A União Europeia (UE) anunciou esta quarta-feira apoios de 100 milhões de euros ao Afeganistão."Vamos aumentar novamente a ajuda humanitária ao Afeganistão em 100 milhões de euros, que farão parte de um novo pacote de apoio ao país, que iremos apresentar nas próximas semanas", disse.A presidente da Comissão Europeia proferiu esta quarta-feira, no Parlamento Europeu (PE), o discurso do Estado da União Europeia (UE) e as prioridades para 2022, onde o tema do Afeganistão esteve presente.

"Estamos do lado do povo afegão", reforçou Ursula von der Leyen. "Estamos do lado das mulheres e crianças, dos jornalistas e defensores dos direitos humanos. Penso em particular nas juízas mulheres, postas em risco pela sua contribuição para o cumprimento da lei", lembrou.

A líder do executivo comunitário, no seu discurso sobre o Estado da UE (SOTEU, na sigla inglesa) no Parlamento Europeu, referiu que o apoio a deve centrar-se em "evitar os riscos reais de uma grande fome e o desastre humanitário".