United Airlines encontra parafusos soltos em inspeções dos Boeing 737 Max 9

O acidente que ocorreu na sexta-feira com um avião Boeing 737 Max 9, depois de ter caído uma peça de fuselagem e uma janela, levou a que a Alaska Airlines efetuasse inspeções a todos os aviões Boeing.

Segundo avança a BBC, durante as inspeções, que começaram no sábado, foram encontrados parafusos que necessitam de um "aperto adicional", informou a United Airlines esta segunda-feira. Acrescentam que "questões de instalação" relacionadas com os tampões das portas seriam "remediadas" antes de estes aviões regressarem ao serviço.

"Desde que começámos as inspeções preliminares no sábado, encontrámos casos que parecem estar relacionados com problemas de instalação da ficha da porta - por exemplo, parafusos que precisavam de ser apertados".

O tampão da porta é uma peça da fuselagem com uma janela que pode ser utilizada como saída de emergência em determinadas configurações e foi essa parte que caiu em pleno voo e acabou por cair no jardim de um professor.

Há ainda cerca de 171 aviões do mesmo tipo que continuam imobilizados pela autoridade reguladora americana.