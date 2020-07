Vacina da Covid-19 poderá custar entre 33 e 51 euros

O laboratório farmacêutico da Moderna Inc., um dos que estão na corrida à vacina da Covid-19, anunciou que está a planear fixar o preço do fármaco que está a desenvolver entre os 40 e os 50 euros, segundo revela o ‘Financial Times’. A Moderna terá proposto que duas doses da vacina custem entre os 50 e 60 dólares (ou seja entre os 42,64 euros e os 51,17 euros).Caso o valor venha a ser confirmado, esta será das vacinas mais caras do mercado, com um preço consideravelmente acima dos já anunciados pelas suas concorrentes Pfizer e a alemã BioNTech, pelo menos no que diz respeito ao acordo com o governo norte-americano, fixado nos 39 dólares (cerca de 33,25 euros) pelas mesmas duas doses. Fonte do laboratório revelou ao diário norte-americano que a farmacêutica já se encontra em negociações com governos de vários países. No entanto, o plano da Moderna tem como prioritária uma distribuição para os Estados Unidos e outros países economicamente mais poderosos.