Vacinação contra a Covid-19 arranca esta terça-feira no Reino Unido

Um pouco "apreensiva" mas, acima de tudo, "contente e entusiasmada por a vacina já ter chegado e ser uma das primeiras pessoas a recebê-la". É assim que diz estar Katie Stewart, de 37 anos, uma enfermeira escocesa que será uma das primeiras pessoas a receber a vacina da Pfizer que esta terça-feira começa a ser administrada no Reino Unido.Aprovada em tempo recorde pelo regulador britânico da saúde, a vacina será administrada, numa primeira fase, em 50 hospitais espalhados por todo o Reino Unido. Pessoas com mais de 80 anos, funcionários de lares e profissionais de saúde estão na linha da frente.O Reino Unido já recebeu 800 mil doses, o primeiro avanço das quatro milhões de doses que espera receber até ao final do ano. "Espero que isto seja o princípio do fim da pandemia e possamos voltar em breve a fazer o que mais gostamos, reunir-nos com a nossa família, ir de férias e apreciar a vida", diz Katie Stewart.As autoridades estão preocupadas com a possibilidade de a desinformação e as teorias de conspiração nas redes sociais poderem dissuadir muitas pessoas de tomarem a vacina, que não será obrigatória. "Essas teorias já não estão só nos recantos obscuros da Internet, são propagadas às claras", avisou um cientista.Todo os britânicos vacinados contra a Covid-19 vão receber um cartão do Serviço Nacional de Saúde com o dia em que foram vacinados e a data da segunda dose. O governo frisou que "não se trata de um passaporte de imunidade" e diz que não deve ser usado por lojas e restaurantes para selecionar clientes.