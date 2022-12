Várias pessoas resgatadas de lago congelado no Reino Unido

Midlands, em Inglaterra, resgatou, na tarde deste domingo, várias pessoas de um lago congelado. As vítimas foram encontradas em estado crítico e levadas para o hospital. Entre os feridos podem estar também crianças.



Segundo o que o canal de televisão britânico Sky News conseguiu apurar, tudo indica que as pessoas tenham estado a a brincar no lago de Babbs Mill Park, que por causa das baixas temperaturas se encontrava congelado, quando caíram.

A polícia de West

Os perigos associados às temperaturas abaixo de zero já tinham sido transmitidos pelo serviço de meteorologia do Reino Unido: "Embora os rios e os lagos congelados possam ser fascinantes, podem também representar um perigo para a vida", destacou um porta-voz à BBC, citada pela Sky News.



O alerta foi dado cerca das 14h30 e as operações de busca continuam a decorrer. O lago mantém-se interdito.