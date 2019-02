Manifestantes venezuelanos em confrontos com membros do Exército junto à fronteira com o Brasil

Grupo saqueou e incendiou um posto de guarda do Exército da Venezuela.

Dezenas de manifestantes venezuelanos que estão no Brasil iniciaram um confronto com membros do Exército da Venezuela que bloqueiam a passagem de veículos na fronteira.

Os distúrbios começaram por volta das 12h00 locais (16h00 em Lisboa), quando dezenas de jovens venezuelanos mascarados retomaram protestos e hostilidades contra soldados apoiantes do Governo de Nicolás Maduro.

Os manifestantes venezuelanos saquearam e incendiaram um posto de guarda do Exército da Venezuela próximo da fronteira com o Brasil.