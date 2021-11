Violência em protesto contra restrições da Covid-19 em Bruxelas acaba com 44 detidos

Continuou a onda de violência durante os protestos que este domingo domingo levaram milhares de pessoas para a rua em várias cidades europeias, em manifestações contra as restrições decretadas no âmbito da pandemia da Covid-19. Bruxelas, capital belga, foi palco de vários episódios de violência que acabaram, este domingo, com 44 pessoas detidas.De acordo com comunicado oficial, citado pelo Le Soir, três polícias belgas ficaram feridos nos tumultos, sendo que um dele sofreu várias fraturas numa mão. Todos tiveram que ser hospitalizados.Segundo fonte policial, pelo menos seis carros das autoridades foram danificados pelos manifestantes e uma mota foi incendiada pela multidão, que também tratou de partir a montra de um supermercado no coração de Bruxelas.As autoridades estimam que mais de 35 mil pessoas tenham marcado presença nas manifestações.