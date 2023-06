Viveu na Suécia e tem um filho de três anos. Quem é Abdelmasih H., o atacante do parque infantil em Annecy

Vestido com uns calções pretos, de óculos e com um lenço azul amarrado na cabeça, o cidadão sírio entrou no parque infantil com uma faca e atacou crianças e adultos.Segundo o Le Figaro, Abdelmasih H. nasceu no dia 1 de Outubro de 1991 na Síria e obteve o estatuto de refugiado na Suécia onde residia desde 2013.Casou com uma sueca de quem tem um filho de três anos. Divorciou-se em 2022 e segundo a ex-mulher, que falou com a AFP, o atacante abandonou a Suécia porque não conseguiu obter cidadania sueca.Segundo a procuradora Line Bonnet-Mathis, o homem chegou a França no ano passado onde ficou a viver como sem-abrigo. Até ao ataque, não era conhecido pela polícia e não tinha histórico psiquiátrico identificado.Segundo a AFP, o homem terá gritado em inglês durante o ataque: "em nome de Jesus Cristo". Usava uma cruz cristã quando foi preso e apresentou-se como "um cristão da Síria".