A copa dos pinheiros de Moledo

Estou convencido de que o mundo - ou seja, a baía de Moledo, a foz do Minho, o monte de Santa Tecla, o forte da Ínsua e os pinhais em redor - desaparecem na próxima semana. E, com estes elementos, tudo o que os cerca e onde me dizem que existe o resto do planeta, uma massa disforme de matéria pegajosa e em desagregação. Podia escrever isto depois de assistir, com uma fingida e hipócrita perplexidade, ao primeiro quarto de hora do telejornal de ontem ...

