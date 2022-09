Em Moledo, o calor do Verão – mesmo quando se torna insuportável – desaparece ao fim do dia para lembrar que existe uma certa normalidade das coisas. A minha sobrinha Maria Luísa repete nessa altura o refrão que representa um dos elementos de identidade dos veraneantes do Norte: "Está na altura de pôr uma malhinha.









Ver comentários