As forças e serviços de segurança têm o dever de cooperar entre si, imperativo legal e social porquanto esta ajuda recíproca visa a Justiça.



Apesar de, na prática, esta entreajuda nem sempre se verificar, como polícias e pessoas impõe-se que nos coloquemos na pele dos outros. A tutela decidiu-se pela extinção de um OPC com competências especializadas, posição que tem mantido, embora com adiamentos.









Ver comentários