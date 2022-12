Esta semana, mais uma vez, a Polícia Judiciária desenvolveu uma operação que visou uma organização suspeita de defraudar o Estado Português em cerca de 300 milhões de euros, ou seja, mais do dobro do orçamento da PJ.



Mais uma vez, o serviço foi realizado à custa do profissionalismo, sacrifício e dedicação à causa pública de quase duas centenas de investigadores.









