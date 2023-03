Conforme já noticiado, a ASFIC deu entrada de um pré-aviso de greve a todo o trabalho suplementar, a iniciar no próximo mês, com plena consciência da forma como esta medida afeta a investigação dos crimes graves e as suas vítimas, preocupação menor de alguns intervenientes políticos.



É que os investigadores são, também eles, vítimas de um regime de trabalho ilegal que remunera o trabalho suplementar a valores abaixo do salário mínimo, o que é indecoroso.









