A Polícia Judiciária é uma instituição respeitada, não porque possui um bom gabinete de marketing ou publicidade, mas porque os seus funcionários realizam a sua missão sem daí quererem retirar qualquer benefício pessoal ou profissional.



Não raras vezes, estão ainda os investigadores no terreno a realizar buscas quando na comunicação social brotam notícias sobre o que está em curso com claro comprometimento do serviço e acréscimo das tarefas a realizar.









