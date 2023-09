Notícias desta semana, idênticas a outras de semanas e meses anteriores, deram conta de investigações realizadas pela PJ nas quais se pôs termo a atividades que lesaram o Estado em vários milhões de euros. Encantados com tais resultados, a direção e a tutela profusamente divulgaram estes desfechos, com isto propagando a mensagem de que a Justiça funciona, que as instituições estão atentas e que o esbulho do erário público não ficará impune.









