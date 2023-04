Publicada que foi esta semana a portaria que atualiza os valores do piquete e prevenção na PJ, importa clarificar que, apesar do aumento dos valores do trabalho suplementar, o piquete de 24 horas continuará a ser pago abaixo do valor-hora normal, ou seja, entre 6,52 e 7,28 euros.



A menção destes montantes é reveladora: os problemas apenas foram atenuados e será necessária nova regulamentação para resolver este imbróglio.









