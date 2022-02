As eleições vão ser repetidas nos dias 12 e 13 de março no círculo da Europa. Não é previsível que o novo governo tome posse antes de meados de abril e que o Orçamento do Estado esteja aprovado antes de meados de junho, isto na melhor das hipóteses e se não acontecer mais nenhum imprevisto.Assim, de vicissitude em vicissitude, o País vai sendo adiado.