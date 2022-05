Decorreu nos passados dias 4 e 5 de maio, na Grécia, o 11º congresso eleitoral do Conselho Europeu dos Sindicatos de Policia – CESP.



O CESP é uma ONG com 33 anos de existência e membro consultivo na Comissão dos Direitos Humanos do Conselho da Europa.



Ricardo Valadas, dirigente da DNASFIC entre 2016 e 2019, foi eleito presidente por unanimidade para o segundo mandato de 3 anos, representando 300.









