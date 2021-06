Parece paradoxal, mas o campo seco sem fim do Alentejo, no verão, traz-me à memória as mais belas recordações de infância.As inconfundíveis planícies áridas não deixavam dúvida de que tínhamos chegado, ou que estávamos quase lá. Na casa dos avós. Diz a canção de Rui Veloso para nunca voltarmos ao lugar onde já fomos felizes, mandam ‘As Regras da Sensatez’...