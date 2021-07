Na altura, não dava para puxar atrás a televisão. A maior parte das crianças, como eu, não tinha telemóvel. Não havia trotinetas elétricas. Aprendi as melhores técnicas de acelerar com o meu pai. E os meus dias não podiam terminar melhor senão quando me ia buscar de trotineta.A rua era comprida, e incrivelmente inclinada numa descida que nos embalava contra o vento. Agora sei que não mas na altura tinha a certeza que conseguíamos até competir com um carro. Agarrava-me com força e o pai fazia o resto.