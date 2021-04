A Administração Pública enfrenta uma crise profunda, que o governo ignora, mas com efeitos dramáticos para os portugueses, contribuindo para o atraso do país e para os serviços deficientes prestados à população apesar do esforço de muitos dos seus profissionais. Emprega 718 mil trabalhadores, sendo 545 mil na Administração Central. A remuneração base média líquida em 2020 a preços ...