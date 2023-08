Por estes dias de êxtase papal, Odemira, o maior concelho do País, duplamente penalizado por um Litoral ocupado pela agricultura intensiva e um Interior abandonado, é pasto das chamas. Odemira consome-se pelo fogo e pela falta de água. Pela ganância e pela irresponsabilidade. Pelo esquecimento de quem poderia ali mudar alguma coisa, mas que anda demasiado entretido com a propaganda nacionalista, do bem que a JMJ traz para a ‘marca Portugal’, ou com o embasbacamento da fé.









