Ter ou não ter paciência? Ser paciente, pelo menos. O livro de Sophie Lewis (‘Full Surrogacy Now: Feminism Against Family’, ‘Barriga de Aluguer Total: O Feminismo Contra a Família’) foi publicado nos EUA em maio do ano passado e festejado como um elemento essencial no combate tanto ao "capitalismo farmacopornográfico" (fixem) como ao "feminismo branco, liberal e transfóbico" (fixem).



O que defende Lewis? Que todas as mulheres ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 06.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento