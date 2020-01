Um fardo pesado

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 05.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Na telenovela do OE, nunca esperei que o Bloco votasse a favor. Razão simples: nas eleições de 2019, não foi apenas o PCP a perder votos depois de quatro anos de concubinato com o PS. O Bloco conheceu igual destino.Desfeita a união, e com o PS a optar pelo celibato, restava ao Bloco e ao PCP apanharem os respectivos cacos. O PCP, se votar contra o OE, mostrará ao seu eleitorado que aprendeu a lição. E o Bloco, abstendo-se, tentará... < br />