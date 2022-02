Vêm aí reformas? Vêm aí abusos? São as perguntas do momento. Não tenho dúvidas: as reformas já estão a caminho e os abusos são coisa do passado.Começo pelas reformas: os dois milhões que votaram em António Costa esperam ansiosamente por mudanças. Reformados, funcionários públicos, dependentes dos rendimentos sociais – está aqui o pulmão reformista que não perdoará a Costa se tudo continuar como está.