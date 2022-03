Depois de fugir do Afeganistão, parece que Joe Biden voltou a fugir na hora de entregar uns aviões à Ucrânia. O gesto podia representar uma ‘escalada’ e ninguém quer irritar Putin para lá do tolerável. Como lembrou Joe Biden, é de uma 3ª Guerra Mundial que falamos.Não sei se Biden tem razão. O que sei é que Biden dá razão a Putin, aceitando as suas ameaças e passando-lhe um atestado de inimputabilidade.