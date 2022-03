Todas as guerras têm as suas vítimas. O assalto à Ucrânia não é excepção. Temos as vítimas ucranianas, que fogem ou sacrificam a vida na luta contra o invasor. Temos as vítimas russas, agora entregues a uma ditadura sem disfarce. E depois temos as vítimas portuguesas, que andam por aí a carpir mágoas pelo ‘ostracismo’ a que são votadas.