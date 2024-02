Um milhão de euros para a agência da ONU que lida com os refugiados palestinianos? Melhor seria que Gomes Cravinho se empenhasse em acabar com ela. Os refugiados passariam para o Alto Comissariado – e com vantagens: a ajuda humanitária continuaria, mas os refugiados teriam uma agência interessada em integrá-los nas sociedades circundantes, não em perpetuar e agigantar o problema.









Ver comentários