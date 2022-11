O dr. António Costa gosta de fazer humor com o pensamento liberal. Pena que a sua verve não funcione tão bem com o socialismo. Informava ontem este jornal que os senhorios têm recusado a renovação de contratos, deixando as famílias sem tecto. Depois, os mesmos senhorios voltam a arrendar as casas com subidas de 10% (e não de 5%, como esperado).









