Nunca olhei para Leonard Bernstein com os olhos limpos. A culpa, se a palavra se aplica, é de Tom Wolfe e de um ensaio famoso, publicado na ‘New York Magazine’, com o título "Radical Chic: That Party at Lenny’s". Trata-se da descrição de uma festa que o compositor ofereceu em homenagem aos Black Panthers, a conhecida organização marxista e revolucionária.









Ver comentários