Diz-se por aí que os portugueses andam preocupados com a corrupção. Mentira. Os portugueses só se preocupam com a corrupção dos outros. Quando são os nossos a cair em tal suspeita, a coisa já não é tão grave.



Um exemplo: a IKEA fez uma piada com os 75 mil euros que Vítor Escária guardava na residência oficial do primeiro-ministro?









Ver comentários