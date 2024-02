O Chega aparece com 21% nas sondagens - e as vozes sombrias afirmam: já não é possível parar os radicais. Curioso. Eu julgava que era facílimo: bastava que os partidos moderados levassem a sério a conversa da moderação. Como? Garantindo condições de governabilidade ao adversário que vencesse as eleições.









