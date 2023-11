Os EUA voltam a apelar para a solução dos dois estados no conflito israelo-palestiniano. ‘É o único caminho’, disse Antony Blinken. Disse bem: quem fantasia com um único estado binacional não aprendeu nada com as lições da história – e deseja apenas um único estado palestiniano ‘do rio ao mar’, por razões que a demografia facilmente explica.









Ver comentários