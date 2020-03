Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 28.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

António Costa respondeu com maus modos a um ministro holandês. Sim, tentar saber, no momento em que se enterram centenas de cadáveres por dia, se Espanha acautelou as suas finanças para lidar com a pandemia, não lembra ao diabo.Mas será que o primeiro-ministro pensa que é com insultos ou ameaças, ainda para mais vindas de um país desleixado (na dívida) e periférico (no poder), que se resolverá o impasse ...