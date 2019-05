Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 11.05.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Tenho assistido aos debates para as europeias. Pergunta óbvia: como foi possível ao PS escolher aquele cabeça de lista? Sim, conheço as teses. Sobretudo a mais maquiavélica de que Costa queria uma não-entidade para ter um resultado baixo e com isso acordar as tropas para as legislativas. É uma hipótese. Mas é uma hipótese traiçoeira: o ‘poucochinho’ das europeias pode igualmente desanimar as tropas.