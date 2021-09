Onde estava no 11 de Setembro? Isso não é importante. Importante é saber como estava. E, no meu caso geracional, estava bem. Estávamos bem. Nascido depois de tudo – do 25 de Abril, do 25 de Novembro – fiz parte daquela geração que entrou na adolescência com Portugal na CEE e o ‘fim da história’ ao virar da esquina.