O PSD conseguiu colocar-se no centro do debate político nesta fase final das férias com a sua proposta de reforma fiscal. Apanhado de surpresa, o PS tentou primeiro desvalorizar, mas depois foi obrigado a discutir o assunto mais seriamente, dizendo que também o Governo quer baixar os impostos. A proposta é uma boa base de discussão e vai além de simplesmente baixar o IRS, visando racionalizar o conjunto do sistema fiscal.









