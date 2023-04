Não podia haver melhor propaganda a favor da privatização da TAP do que as revelações trágico-cómicas da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). Uma empresa privada gerida com aquele grau de compadrio, incompetência e desperdício, um dia teria de confrontar-se com o espetro da falência. O que aliás já aconteceu a tanta companhia aérea por esse mundo fora.