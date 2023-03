Não há dia em que não apareça uma notícia deprimente sobre o estado do Estado em Portugal: é o caos na Educação, são os encerramentos de urgências hospitalares, são as administrações e corpos clínicos de hospitais que se demitem, os cacilheiros eléctricos sem baterias, o regresso da miséria mais abjecta, representada pelos imigrantes a viverem em barracas (coisa que já não se via em Lisboa há quase 20 anos) ou às dezenas num quarto de pensão.









