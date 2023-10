De cada vez que ocorrem desenvolvimentos no conflito israelo-palestiniano ouve-se, repetida, a cantilena de que sem a ‘solução dos dois estados’ nunca o conflito se resolverá. Os ataques deste fim-de-semana do Hamas e do Hezbollah sobre Israel lembram-nos qual foi sempre o maior obstáculo a essa solução: a recusa dos palestinianos e dos estados árabes em aceitar a existência de Israel.









Ver comentários