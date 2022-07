Para os cidadãos europeus, a Guerra da Ucrânia entrou numa espécie de ramerrame, do qual se vão desligando aos poucos: ultrapassada por outros temas no alinhamento dos telejornais, remetida para as páginas secundárias da imprensa, ela continua presente mas como ruído de fundo a que os europeus se foram habituando sem muitas angústias.









