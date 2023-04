Por mais que seja algo cruel, há sempre uma certa satisfação secreta em ver um moralista enredar-se na sua hipocrisia. Foi o que aconteceu com o recente escândalo sexual na Igreja. E é o que está a acontecer com Boaventura de Sousa Santos, sobre quem recai agora uma série de acusações que, ao contrário do que se tem acentuado, não se referem apenas a assédio sexual, mas também a práticas científicas e laborais.









Ver comentários